POZZUOLI – Nel quinto anniversario dell’incidente di Monteforte Irpino, domani, sabato 28 luglio 2018, alle ore 19:00, nel Santuario di San Gennaro alla Solfatara, avrà luogo una celebrazione eucaristica per ricordare e commemorare le vittime di quel tragico evento.

“COMUNITÀ SEGNATA PER SEMPRE” – A seguire, l’amministrazione comunale deporrà una corona di fiori al monumento che si trova in piazza del Ricordo. Nello stesso giorno, anche il Comune di Monteforte Irpino, che è sempre stato vicino alla comunità puteolana, ha ritenuto con il sindaco Costantino Giordano «doveroso commemorare la scomparsa dei nostri fratelli che ha in modo drammatico segnato per sempre anche la comunità montefortese». La celebrazione, alla quale parteciperà anche il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, si terrà alle ore 17 nella Sala Consiliare di Monteforte Irpino.