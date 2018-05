POZZUOLI – Tragedia nel quartiere di Monterusciello dove questo pomeriggio é morto un ragazzino di 17 anni durante una partita di calcetto con gli amici. Improvvisamente si è accasciato al suolo, forse a causa di un infarto. Tra le urla di disperazione degli amici inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. G.C. abitava con i genitori e la sorella maggiore in una palazzina popolare e frequentava il terzo anno dell’istituto Pitagora di Pozzuoli. La tragedia é avvenuta su un campetto pubblico in via Curzio Malaparte.

AUTOPSIA – Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli e i sanitari del 118. Straziante la scena all’arrivo dei genitori. Sulla salma del 17enne é stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Seguiranno aggiornamenti