POZZUOLI – Ingorghi, code chilometriche, caos a Pozzuoli dove il traffico è completamente paralizzato tra Arco Felice e “La Schiana”. Lunghe code in via Campi Flegrei, via Montenuovo Licola Patria, alle uscite della tangenziale di Napoli e della Variante Anas. Sul posto la Polizia Municipale.