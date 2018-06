POZZUOLI – SOS dal Rione Toiano dove i residenti denunciano abbandono e degrado. In particolare tra le cosiddette “Case Parcheggio” e le “Case dei Puffi” viene segnalata la presenza di topi e blatte oltre all’incuria del verde pubblico. Erbacce e sporcizia sembrano farla da padrona tra le palazzine popolari del quartiere dove, a poche centinaia di metri di distanza, sorge la Casa comunale. Oltre allo stato del verde pubblico viene segnalata anche la mancata manutenzione delle strade con conseguenti problemi per gli automobilisti. “Dal comune di Pozzuoli non ci ascoltano nonostante le nostre continue segnalazioni. Siamo considerati cittadini di serie C” fanno sapere i residenti “Speriamo che attraverso questo appello si muova qualcosa”.

