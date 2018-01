POZZUOLI – Hanno tentato di rubare in un cantiere edile ma sono scoperti dalla Polizia. E’ accaduto in via Artiaco dove gli agenti del locale Commissariato hanno arrestato per furto aggravato il 49enne napoletano Chianese Biagio e la 40enne, sempre napoletana, Pipitone Fabiana, entrambi con precedenti penali. Il fatto è avvenuto durante la scorsa notte, verso le 3.50. Su disposizione della locale sala operativa, i poliziotti si portavano in via Artico al civico 49, dove venivano segnalati rumori sospetti molto intensi. Giunti sul posto hanno trovato un cantiere edile esistente in un fabbricato disabitato.

FURTO SVENTATO – Accedevano con prudenza alle aree del cantiere e trovavano un uomo che, aiutato da una donna stava entrando in una finestra la cui grata di ferro era stata divelta con l’uso di una fiamma ossidrica. Ai piedi della finestra c’erano ,infatti, all’interno di un borsone nero numerosi attrezzi da scasso, compresa la fiamma ossidrica formata da due bombole, manometri ed un cannello con i relativi tubi ed un paio di grosse buste di plastica nera, stipate vicino ad un grosso scappello di ferro nero. Attesa la flagranza Chianese e Pipitone venivano arrestati per il reato di furto aggravato, in concorso tra loro e come disposto dall’Autorità Giudiziaria, opportunamente contattata ed informata, condotti presso direttamente presso il Tribunale di Napoli per essere processati con rito per direttissima.