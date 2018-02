POZZUOLI – E stato arrestato mentre stava rubando un’auto parcheggiata in via Terracciano a Pozzuoli, nei pressi dell’ufficio postale e di Piazza del Ricordo. Così è finito in manette Giuseppe D’Orio, 31 anni, puteolano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso da una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pozzuoli all’interno di una Chevrolet parcheggiata lungo la strada: la stava per portare via, dopo averne forzando una portiera con un giravite. Tratto in arresto per tentato furto aggravato, è ora in attesa del giudizio con rito direttissimo.