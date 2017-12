POZZUOLI – Tentata rapina questo pomeriggio ai danni di una farmacia al Rione Toiano di Pozzuoli. Poco dopo le 18.30 un uomo armato e con il volto coperto da un passamontagna ha tentato di svaligiare la “Farmacia Ronsisvalle” che sorge in via Cicerone, all’interno del complesso di palazzine popolari denominate “Carri armati”. Il malvivente dopo aver minacciato i presenti ha dovuto però fare i conti con la reazione di un anziano cliente che ha reagito mettendolo in fuga. Momenti concitati duranti i quali il rapinatore ha sparato con una pistola a salve cercando di coprirsi la fuga a piedi attraverso i porticati. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Pozzuoli che stanno dando la caccia all’uomo.

IL RACCONTO – Alla scena hanno assistito numerosi passanti e clienti delle vicine attività commerciali. «Appena è arrivato ha detto alla guardia giurata di fronte di entrare dentro e poi ha fatto irruzione nella farmacia. Ma l’anziano lo ha rincorso e lui ha sparato» ha raccontato un testimone. Nelle scorse settimane, a poca distanza dalla farmacia, per ben due volte era stato svaligiato il “Proshop”, negozio di articoli per la casa.