POZZUOLI – Lo svincolo di via Campana della Tangenziale di Napoli resterà chiuso per quattro giorni, a partire dalla mezzanotte di martedì 17 aprile alle 7 di venerdì 20. La chiusura riguarderà sia l’ingresso in direzione Capodichino che l’uscita in direzione dell’antica via romana. Il provvedimento è dovuto al completamento dei lavori per la realizzazione della galleria che unirà via Campana con il porto di Pozzuoli.

