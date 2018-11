POZZUOLI – E’ stata inaugurata questa mattina la palestra del plesso “De Filippo” del sesto istituto comprensivo al Rione Toiano di Pozzuoli. La struttura è stata completamente ristrutturata con i fondi comunali. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Vincenzo Figliolia, l’assessore alla Pubblica Istruzione Anna Attore, il dirigente scolastico Antonietta Prudente e una rappresentanza dei genitori. «Il diritto allo studio contempla anche il diritto allo svago e all’attività sportiva in ambito scolastico. Aspetti ugualmente indispensabili nella crescita dei nostri figli – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Figliolia –. Per far questo occorrono ovviamente i luoghi adatti: ecco perché oggi abbiamo restituito con grande soddisfazione questa palestra alla platea scolastica del Rione Toiano. Ringrazio quanti hanno lavorato per quest’intervento, a partire dagli uffici comunali che hanno seguito passo passo l’esecuzione dei lavori».

IL DIRITTO ALLO STUDIO – «La nostra azione sul territorio per consentire a bambini e ragazzi di studiare nelle migliori condizioni possibili è continua – ha aggiunto l’assessore Anna Attore – Di problemi ne esistono e se ne presentano di giorno in giorno, ma è nostro compito risolverli. Questa palestra oggi è un piccolo gioiello e siamo contenti che sia tornata nella disponibilità del plesso scolastico».