POZZUOLI – I risultati sportivi poco soddisfacenti e le incertezze sul futuro della società hanno fatto scattare la contestazione da parte dei tifosi della Puteolana 1902. Nella notte all’esterno dello stadio “Domenico Conte” di Arco Felice sono spuntati degli striscioni contro la società e il comune di Pozzuoli. “Noi vittime della vostra incapacità – comune e società vergogna”.

L’AMAREZZA DEI TIFOSI – Nel mirino dei supporter è finita anche l’amministrazione Figliolia “rea” -a detta della tifoseria- di non intervenire nella gestione dello stadio e di non dare un supporto alla società. “Un messaggio che deve arrivare a tutti, sindaco e al amministrazione comunale. Noi siamo Pozzuoli e meritiamo di più. Abbiamo una società ingrata di essere a Pozzuoli, uno stadio fatiscente, un sindaco che non c’è mai stato vicino, il calcio a Pozzuoli è solo la 1902! E questi attualmente oggi fra pochi mesi lo fanno scomparire.” è l’amaro commento di un tifoso.