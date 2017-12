POZZUOLI – Oltre mille persone hanno sfidato il freddo gelido per partecipare alla prima edizione dello “Street Food” andata in scena mercoledì 20 dicembre a via Napoli. Numeri che confermano il successo per la kermesse organizzata dai commercianti del lungomare che hanno offerto ai partecipanti le prelibatezze della cucina puteolana, dando vita a un percorso degustativo che ha fatto tappa in 37 locali. Da ristoranti a pub, passando per pizzerie, stuzzicherie, gelaterie, lounge bar, ampia e variegata è stata l’offerta culinaria al solo costo di 15 euro. Durante il tragitto lungo Corso Umberto I i partecipanti sono stati intrattenuti da musica e animazione.

Una notte da Street Food 1 di 11

L’ELENCO – Ecco l’elenco completo delle proposte delle attività che hanno partecipato a “Una Notte da Street Food”:

Ristoranti

White Chill Out – Gnocco alla crema di scampi con calice di falanghina

A casa mia – Mini sandwich di tonno con friarielli e crema di pecorino

Armonia – Sartù di mare

La cucina degli amici – Piatto a sorpresa per celiaci

Riccio’s – Gateau di mare

Pizzerie

La Dea bendata – Arancini allo zafferano

Acqua e Farina – Margherita

10 – Rollè di pizza

I Mascalzoni latini – Montanara

Pizzalò – Pizza fritta mignon

Pub

Castellano – Cuppetiello di patate chips e polpette di maialino beneventano

Larry – Pasta e patate flambé

Old Bears – Chicken ball con fonduta di formaggio

Pizzeche e ‘vvase – Zeppoline di pasta cresciuta e friarielli

Sneezy – Mini hamburger panino

Stuzzicherie

Ego – Nigiri

Osteria doc – Docchino alle scarole, capperi, olive e alici

Vineria Rosso 87 – Caldarroste con vino

Public – Pizzadina cheesesteak di genovese e patate fritte

Street food

Eat & Biv – Scarpetta con pane cafone

‘O Cuppetiello – Alici fritte sale e pepe

La Pulperia – Sfogliatella ripiena di polpo, patate, mandorle e sedano

Pizzettopoli – Coppetto di patate fritte

Birrerie

Dublin – Löwenbräu chiara

Rose & crown – Ichnusa birra sarda

Ue’ Capp – Kardinal rossa

Gelaterie

Capriccio – Piccoli conetti di gelato

Gelati Esagerati – Crepes alla nutella

Cocktail Bar

Banana’s – Aperitivo analcolico banana’s con tocchetti di parmigiano

Guanxi – Cicchetto alcolico

Mavida – Cocktail analcolico

The Sign – Rosemary bramble

Bar e Caffè

Blue Bay – Caffè

Deep – Punch caldo al mandarino

Neos – Caffè e cicchetti

Exytus – Acqua e coca cola

Babbà – Babà dell’albero