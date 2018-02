POZZUOLI – Strage di pneumatici a Pozzuoli dove da giorni decine di auto vengono sistematicamente colpite nel centro storico della città. La zona particolarmente presa di mira è tra via Ragnisco e via Pergolesi, dove ogni notte vengono bucate le ruote alle auto parcheggiate lungo la strada. Sono decine i casi finora registrati, quasi tutti presentano le stesse modalità: gomme bucate, forate con una sorta di punteruolo senza nessun danno alla carrozzeria, scasso o furto, segnale che l’azione è condotta con il solo scopo di danneggiare pneumatici «A me è successo già due volte, martedì e ieri. Mi hanno bucato sempre le due gomme dal lato della strada. Ogni mattina è una strage, ci svegliamo e non sappiamo come troviamo l’auto. Noi residenti chiediamo un intervento delle forze dell’ordine per arginare questo fenomeno che sembra non fermarsi» racconta Paola, residente in via Ragnisco nei pressi del Polo Culturale di Palazzo Toledo. VIDEOSORVEGLIANZA – Una mano alle indagini potrebbe arrivare da alcune telecamere installate nella zona, tra cui quelle del sistema di videosorveglianza del comune di Pozzuoli. Frame che potrebbero consegnare alle forze dell’ordine i volti di chi, da diverse notti a questa parte, danneggia le auto in sosta e magari venire a capo di eventuali mandanti.