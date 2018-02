POZZUOLI – E’ stato necessario l’intervento di una gru per sbloccare un camion dei rifiuti rimasto incastrato nel fondo stradale nella zona di “Sotto al Monte”, a Pozzuoli. L’incidente è avvenuto questa mattina con il grosso mezzo che improvvisamente si è inclinato rimanendo incastrato nella strada. Fortunatamente non si sono registrate ripercussioni per il personale a bordo nè per passanti e automobilisti, se non qualche problema per la viabilità. Per rimuovere il camion è stata impiegata una grossa gru. le operazioni si sono svolte sotto lo sguardo della Polizia Municipale di Pozzuoli.