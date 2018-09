POZZUOLI – Preoccupazione a Monterusciello dove a causa dello sprofondamento del manto stradale quindici famiglie sono state provvisoriamente evacuate (l’ok al loro rientro è arrivato attorno alle 19 e 20) Si tratta dei residenti di una palazzina popolare di via Parini. L’anomalia era stata segnalata nel pomeriggio dai residenti. Sul posto sono giunti Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Polizia di Stato e i tecnici de comune di Pozzuoli. In via precauzionale è stata chiusa la fornitura idrica. Al momento non si hanno certezze sulle cause del cedimento. Nel maggio scorso gli stessi residenti avevano già segnalato una piccola anomalia nel manto stradale giudicata dai tecnici non preoccupante.