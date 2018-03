POZZUOLI – Uno spaventoso incidente stradale è avvenuto alle prime luci dell’alba sulla Strada Statale SS7Quater tra gli svincoli di Licola e Monterusciello Nord. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto Nissa Micra si è schiantata contro il guardrail, sulla parte destra della carreggiata. Uno schianto violentissimo, che ha completamente distrutto la parte anteriore della vettura dalla quale è uscito, miracolosamente, illeso il conducente. Tra le cause dell’incidente non si esclude un colpo di sonno da parte dell’automobilista che è stato soccorso sul posto da sanitari del 118 e trasferito presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’auto per motivi ancora da chiarire è uscita di strada andandosi a schiantare sulle barriere protettive laterali. Nessun altro veicolo risulta coinvolto nell’incidente. Dopo i rilievi del caso il mezzo è stato rimosso in mattinata.

