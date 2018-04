POZZUOLI – Uno spaventoso incidente è avvenuto nella notte in via Campana, a poca distanza dalla rotonda della Tangenziale. Pesante il bilancio: 5 feriti, tra cui alcuni bambini, e quattro auto coinvolte, una delle quali completamente distrutta. I feriti dopo i primi soccorsi sul posto sono stati trasportati presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli: nessuno sarebbe in pericolo di vita.

L’INCIDENTE – Sulle cause alla base dell’incidente indaga la Polizia Municipale. Stando alle prime ricostruzioni una Citroen Picasso si sarebbe ribaltata scontrandosi con altre vetture che transitavano lungo la strada. Non si esclude, tra i motivi alla base dello schianto, l’alta velocità. Spaventosa la scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori, che in un primo momento aveva fatto temere il peggio.

LE FOTO