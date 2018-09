POZZUOLI – Spaventoso incidente nella tarda mattinata di oggi in via San Gennaro Agnano. Per motivi ancora in fase di accertamento un’auto avrebbe perso il controllo finendo fuori strada. Una persona sarebbe rimasta ferita trasferta in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Municipale di Pozzuoli. L’incidente è avvenuto al confine tra la città flegrea e il come di Napoli, in un pericoloso tratto di strada già in passato stato teatro di gravi incidenti stradali. Nel 2017, nello stesso punto, in uno schianto frontale tra due veicoli perse la vita un 33enne di Pozzuoli. (seguiranno aggiornamenti)