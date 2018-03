POZZUOLI – Tre auto coinvolte e tre persone rimaste ferite. E’ questo il bilancio di uno spaventoso incidente avvenuto a Monterusciello, lungo la strada che collega il quartiere con via Masullo e il comune di Quarto. Le auto si sono scontrate in prossimità di una delle curve dell’arteria stradale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. La violenza dell’urto e le posizioni dei veicoli lungo la strada hanno fatto pensare al peggio ai primi soccorritori. Stando ad una delle prime ipotesi formulate sul posto uno dei veicoli avrebbe azzardato un sorpasso provocando l’incidente. I feriti sono stati trasferiti in ambulanza presso il vicino ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in condizioni che non sono ritenute particolarmente gravi. Dopo l’incidente, durante le fasi di soccorso e di rilievo del sinistro, si sono registrate ripercussioni sul traffico veicolare.

LE FOTO