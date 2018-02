POZZUOLI – Perquisizioni in corso al Rione Toiano dopo l’arrivo dell’inviato di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti. Poco dopo le 13 Brumotti è arrivato in via Cicerone, fuori all’abitazione di un pregiudicato, nel pieno della zona dove si sospetta esserci una base di spaccio di droga. Dopo momenti di forte tensione sul posto sono arrivati carabinieri e polizia. A pochi metri dalla base di spaccio ci sono la scuola “Pitagora” e diverse attività commerciali.