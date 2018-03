POZZUOLI – Spacciava droga nonostante fosse agli arresti domiciliari Francesco Ioffredo, 21enne di Monterusciello, scoperto con 55 grammi di marijuana dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. A seguito di perquisizioni, personale e della sua abitazione, i militari dell’arma hanno rinvenuto e sequestrato la droga in confezioni, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Ioffredo è finito nuovamente ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.