POZZUOLI – C’è un sospetto caso di tubercolosi all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Nella tarda mattinata di oggi presso il pronto soccorso è giunto un immigrato con sintomi riconducibili alla malattia. Immediatamente sono partite le procedure di profilassi e l’uomo è stato messo in isolamento in un reparto riservato. Le persone presenti all’interno del pronto soccorso sono state fatte uscire e successivamente trasferite in altro reparto. Il caso è stato confermato dall’Asl Napoli2 Nord. (seguiranno aggiornamenti)