POZZUOLI – Avvallamenti, pavimentazione scoscesa e dissestata, aiuole semi distrutte e sprofondate. E’ la fotografia che arriva dal piccolo belvedere di via Solfatara, nei pressi del Ponte Copin di Pozzuoli. E’ da questo piccolo angolo di verde che i residenti, preoccupati, ci segnalano il precario “stato di salute” del sito «Sembra che stia sprofondando, questi giardinetti sono abbandonati e noi non sappiamo nemmeno se sono sicuri» spiegano alcuni habitué che fanno notare un altro serio potenziale pericolo a pochi metri di distanza: si tratta di un avvallamento nel manto stradale, proprio al centro della carreggiata. «Basta calpestarlo e l’asfalto scende sotto. Potrebbe essere pericoloso per qualche motociclista che passando potrebbe far cedere il manto e finire a terra». Insomma due criticità e potenziali pericoli di fronte ai quali i residenti chiedono lumi al comune di Pozzuoli e lanciano un appello: «Intervenite prima che succeda qualcosa di irreparabile»

