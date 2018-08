POZZUOLI – «Siamo invasi dai topi». E‘ l’SOS che arriva dai residenti di via Giacinto Diano, che lamentano la mancata pulizia del verde pubblico lungo la strada parallela ai binari della stazione della metropolitana di Pozzuoli. «Da mesi in via Giacinto Diano non viene effettuato nessun intervento per rimuovere erbacce e curare le piante. La zona è invasa di ratti. Chiediamo con urgenza l’intervento delle autorità competenti».

