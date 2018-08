POZZUOLI – In segno di solidarietà e per esprimere la vicinanza ai familiari delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, l’Amministrazione cittadina ha deciso di annullare tutti i festeggiamenti in programma per domani. «Pozzuoli è vicina alla città di Genova per la tragedia che ha colpito il capoluogo ligure e l’Italia intera. Ho deciso con l’Amministrazione ed il Consiglio comunale di rinviare tutti gli eventi in programma per la giornata di Ferragosto in segno di solidarietà alla comunità genovese, condividendo un dolore che abbiamo purtroppo vissuto anche nella nostra città nel 2013». Lo dice il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, che aggiunge: «Esprimiamo profonda solidarietà ai familiari delle vittime e vicinanza ai feriti. Nel rispetto di chi soffre in queste atroci ore abbiamo condiviso un percorso con la Pro Loco per annullare nella giornata del 15 agosto tutti gli eventi del Comune di Pozzuoli, compreso lo spettacolo di fuochi».