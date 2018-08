POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli è riuscito ad ottenere un finanziamento dalla Città Metropolitana di Napoli destinato alla pulizia dei fondali marini. L’amministrazione aveva partecipato lo scorso mese ad un avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni ai comuni della fascia costiera ed è rientrata tra gli enti beneficiari per il progetto presentato. Il finanziamento ammonta a diecimila euro e dovrà essere utilizzato entro il 31 ottobre prossimo. “Abbiamo deciso di utilizzare questi fondi per la Darsena, che è un simbolo della tradizione marinara di Pozzuoli oltre ad essere una risorsa per la città – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Figliolia -. E non a caso il bando chiedeva soluzioni che coniugassero la tutela ambientale con attività economiche legate alla risorsa mare. La pulizia del fondale sarà radicale ed incisiva, in modo da riavere uno specchio d’acqua pienamente fruibile. Un intervento importante che si aggiunge a quello della riqualificazione dell’intera area della Darsena, previsto dal Programma PIU Europa e che partirà a breve”.