POZZUOLI – Il Gruppo consiliare del Partito Democratico risponde alle accuse che “Pozzuoli Ora!” ha rivolto all’amministrazione comunale in merito a “mancati interventi” in tema di sicurezza stradale e videosorveglianza nei quartieri (leggi qui). Con una nota inviata al nostro giornale dal capogruppo Vincenzo Daniele, il partito di maggioranza smentisce quanto affermato dal movimento di opposizione.

LA NOTA – «È incredibile, inammissibile e non corrispondente al vero, quanto si afferma in un comunicato apparso sul web a firma Pozzuoli Ora! Basterebbe leggere attentamente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche annualità 2018 per confermare il forte interesse di questa amministrazione nel programmare e finanziare interventi di viabilità volti a regolare il flusso veicolare e ridurre il pericolo di incidenti; vedi la rotonda di Licola – Depuratore. Inoltre i membri del Partito Democratico della Commissione Consiliare Permanente – Urbanistica e Viabilità – insieme ai colleghi di maggioranza e in sedute di commissioni puntualmente verbalizzate, sono stati promotori della proposta di effettuare uno studio che verificasse la fattibilità di costruzione di rotonde ex novo nelle zone nevralgiche e ad alto rischio incidenti della città; per esempio Monterusciello. Per l’ennesima volta si è scelto di fare inutile demagogia sui social a fronte di un intenso lavoro consiliare che ci vede attivamente impegnati, di concerto con l’incisiva azione del Sindaco, nell’individuazione di soluzione per i problemi che riguardano la nostra città.»