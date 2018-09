POZZUOLI – Giovedì 27 settembre 2018, alle ore 13:00, nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: Dichiarazione di assenza di obbligo di redazione del bilancio consolidato 2017; una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio e tre interrogazioni consiliari sui seguenti temi: Organismi di valutazione; Caserma dei carabinieri di via dei Platani a Licola; Riqualificazione fascia costiera Porto ed ex area Sofer.