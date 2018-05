POZZUOLI – Domani, giovedì 31 maggio 2018, a partire dalle ore 9:00, presso il PalaErrico in via Solfatara 56, si terrà la manifestazione conclusiva del concorso di poesie “Briciole di Emozioni”. L’evento, arrivato alla sesta edizione, è diventato un appuntamento irrinunciabile per gli studenti puteolani, sollecitati ad esprimere la loro creatività. Quest’anno, i componimenti giunti in totale dai plessi della scuola primaria (limitatamente alle classi quarte e quinte, come da regolamento) e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono oltre cinquecento, a dimostrazione dell’interesse che ruota ormai attorno all’iniziativa. Nel corso della manifestazione saranno premiati i primi due classificati di ogni sezione (scuole primarie, medie e superiori) e ci saranno due citazioni speciali: una per un’alunna della scuola media della Casa circondariale femminile di Pozzuoli, l’altra per un’alunna dell’istituto Artiaco. Alla cerimonia interverranno il sindaco Vincenzo Figliolia, l’assessore alla Pubblica Istruzione Anna Attore, la coordinatrice del concorso Luisa de Franchis, autorità cittadine, dirigenti scolastici, docenti, genitori e una folta rappresentanza di alunni.