POZZUOLI – Anche quest’anno l’Amministrazione comunale premia i diplomati con voto 100. L’iniziativa sarà riproposta anche per l’anno scolastico 2016/2017 con la premiazione di studenti che hanno conseguito la maturità con la votazione 100/100, residenti nel Comune di Pozzuoli alla data del diploma, omaggiandoli, simbolicamente, con un assegno di 100 euro ed una pergamena ricordo dell’evento. Per consentire l’organizzazione della manifestazione di premiazione, programmata per il mese di maggio 2018, le Direzioni Didattiche degli Istituti d’Istruzione Superiore sono invitate dal comune di Pozzuoli a comunicare i nominativi ed i dati in seguito riportati, mentre gli studenti che hanno frequentato istituti non ubicati a Pozzuoli possono produrre direttamente istanza.

COME PARTECIPARE – Le comunicazioni e le istanze devono essere trasmesse entro le ore 12 del 4 maggio all’indirizzo mail: [email protected] a cui vanno comunicati: nominativo, data e luogo di nascita, residenza alla data del conseguimento del diploma, codice fiscale, numero di telefono, mail per eventuale contatto, istituto dove è stato conseguito il diploma, voto finale.