POZZUOLI – Oggi e domani, nel teatro della chiesa di Sant ‘Artema a Monterusciello, andrà in scena lo spettacolo “Napule è … musica e teatro II”. I Cantori Popolari: Rino Di Bonito, Umberto Gison e Vincenzo Boccardi, e con la partecipazione straordinaria di Patrizia Gison, tornano a distanza dalla bellissima serata dell’anno scorso. Un viaggio tra le note e le canzoni della tradizione canora napoletana, dalle origini ai giorni nostri. Qual è la prima canzone napoletana della storia? Chi sono i maggiori esponenti della canzone classica napoletana? A queste e molte altre domande, risponderanno i Cantori Popolari, ripercorrendo la storia delle più belle canzoni di sempre, canzoni, diventate così famose, da essere conosciute e cantate in tutto il mondo. Ma, non è tutto. Durante la serata, ci sarà da divertirsi con le scenette comiche della Compagnia Teatrale Arcobaleno Bianco di Pino Verdosci ed Irene Ascolese. Compagnia con esperienza decennale, che per tutti è sinonimo di comicità. Gli attori interpreteranno sketch esilaranti, tratti dalla commedia “La casa dei fantasmi“. Uno spettacolo nello spettacolo. Gli ingredienti per passare una splendida e divertente serata , ci sono tutti. L’appuntamento è per sabato 3 alle ore 20 e domenica 4 febbraio ore 19, al teatro della chiesa di Sant’ Artema, in via Modigliani 2 a Monterusciello.