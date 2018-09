POZZUOLI– Prosegue con l’inaugurazione di un altro campetto da basket la bella iniziativa “Un canestro per amico”, promossa dai Charlatans Napoli e dall’associazione onlus “Dare Futuro” con il sostegno del Comune di Pozzuoli. Dopo il lungomare di via Napoli e il Rione Toiano, anche il quartiere di Monterusciello, esattamente in via Modigliani, avrà così il suo playground completamente libero ed a disposizione dell’intera comunità.

L’INAUGURAZIONE– Anche se il numero di partitelle giocate sul campetto è già elevato (canestri montati lo scorso 24 luglio), l’inaugurazione del quattordicesimo e quindicesimo canestro “antivandalo”, come fa sapere l’associazione tramite la propria pagina facebook, si terrà domenica 9 settembre alle ore 10.30. Alla cerimonia saranno presenti, oltre al sindaco Vincenzo Figliolia, anche i giocatori della Virtus Pozzuoli, neopromossa in B, l’indimenticato Larry Middleton, stella del Serapide Pozzuoli degli anni ’90, e personaggi di rilievo del basket campano e nazionale.