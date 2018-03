POZZUOLI – Semafori “pazzi” a Monterusciello. Dopo l’incidente di sabato pomeriggio residenti e automobilisti continuano a puntare il dito contro la pericolosità derivante da incroci non regolarizzati. In particolare sono due quelli dove si segnalano maggiori problemi: tra via Pirandello, via De Curtis e via Viviani; e all’incrocio che conduce all’area mercatale tra via Svevo, via Nicolardi e via Marotta. In pratica i due maggiori e più trafficati incroci stradali del quartiere. Da tempo infatti i semafori non funzionano regolarmente e la sola segnaletica orizzontale e verticale non riesce a regolarizzare il traffico veicolare, con precedenze che non vengono concesse e automobilisti che spesso attraversano gli incroci anche ad elevate velocità. Situazioni di pericolosità che preoccupano residenti e automobilisti che da tempo chiedono un intervento da parte delle autorità preposte.