POZZUOLI – Semafori fuori uso e due auto che finiscono per scontrarsi all’incrocio. E’ accaduto questo pomeriggio in via Pirandello a Monterusciello, dove una Hyundai i20 e una Opel Meriva sono rimaste gravemente danneggiate. Paura e qualche lieve contusione per gli occupanti delle due vetture, tra cui un bambino di pochi anni. Da tempo residenti e automobilisti denunciano il mancato funzionamento dei semafori agli incroci nella zona nord del quartiere.