POZZUOLI – Un motociclista è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto poco prima delle 20 di questa sera in via Montenuovo Licola Patria. L’uomo si è scontrato con una vettura, guidata da un giovane del posto, all’incrocio con via Trepiccioni, avendo la peggio nell’impatto. Soccorso da alcuni automobilisti è stato poi trasferito in ambulanza presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in condizioni che non sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. Ancora in fase di accertamento è la dinamica dell’incidente, forse causato da una manovra azzardata.

LE FOTO