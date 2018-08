Questa mattina gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli hanno arrestato un uomo di 46 anni, originario di Pozzuoli, che aveva appena compiuto uno scippo nel sottopassaggio della stazione della Cumana di via Sacchini. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 10, quando un’anziana donna, mentre percorreva il sottopasso della stazione per raggiungere il binario in direzione Montesanto, è stata aggredita e scippata di due borse dall’uomo. Le grida della donna sono state udite da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato una pattuglia della polizia municipale che si trovava nei paraggi. Gli agenti, subito intervenuti, sono riusciti a fermare lo scippatore mentre tentava la fuga e a trarlo in arresto. L’uomo è ora rinchiuso in una cella del comando della polizia municipale in attesa delle decisioni del giudice. L’anziana donna ha subito qualche contusione ed è stata refertata dal personale del 118 intervenuto sul posto.