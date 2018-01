POZZUOLI – E’ di due persone ferite il bilancio di un incidente tra un camion e una motocicletta avvenuto questo pomeriggio sulla Strada Statale 7 Quater tra gli svincoli di Licola e Monterusciello in direzione Pozzuoli. Ad avere la peggio infatti sono stati il conducente del mezzo pesante e il centauro alla guida della moto. Entrambi sono stati soccorsi da personale del 118 e trasferiti presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in condizioni ritenute “non preoccupanti”. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente -non ancora del tutto chiara- sono giunti gli agenti della Commissariato di Polizia di Pozzuoli.

TRAFFICO IN TILT – I due mezzi al momento non sono stati sottoposti a sequestro. Durante le fasi di soccorso e di rilievo del sinistro da parte della Polizia è stata disposta la chiusura della carreggiata con pesanti ripercussioni sul traffico veicolare.

LE FOTO