POZZUOLI – Ennesimo incidente lungo le strade flegree ieri sera in via Montenuovo Licola Patria. Dopo lo spaventoso incidente di due giorni fa a Quarto, ancora una volta un violento impatto ha visto coinvolte un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, soccorso sul posto dai sanitari del 118 e trasportato al vicino ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in condizioni non particolarmente gravi. Nel violento impatto lo scooter è finito per schiantarsi contro un terrapieno ai lati della carreggiata. L’incidente è avvenuto poco prima delle 21, nel pieno della movida del 1 maggio. Forse una manovra azzardata alla base dell’incidente la cui dinamica è al vaglio degli agenti della Municipale di Pozzuoli.

LE FOTO