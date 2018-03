POZZUOLI – Per una interruzione improvvisa delle linee dati causata dal gestore telefonico del Comune, negli Uffici del Cittadino di via Vittorio Emanuele (centro storico) e di Agnano-Pisciarelli non è possibile rilasciare al momento i duplicati delle tessere elettorali. Per ovviare al problema, è stato attivato un servizio navette con i dipendenti comunali che ritireranno tutte le richieste e riporteranno nelle sedi circoscrizionali i certificati di idoneità al voto dei richiedenti. In alternativa ci si può recare di persona presso l’Anagrafe Centrale di via Carlo Levi a Monterusciello.