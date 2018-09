– Continua l’attività di controllo del territorio e di contrasto alle illegalità messa in campo dall’amministrazione comunale attraverso gli agenti della polizia municipale. In questi giorni altri due incivili sono stati immortalati dalle telecamere mentre depositavano illegalmente rifiuti sul territorio cittadino. Uno di questi è stato beccato mentre abbandonava per strada due materassi; l’altro invece ha scaricato da una Fiat 312 due grossi sacchi bianchi pieni di rifiuti vari.