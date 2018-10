POZZUOLI – Restano ancora all’aria aperta le colonnine dell’impianto di metano di via Corrado Alvaro, nel quartiere di Monterusciello. Nei mesi scorsi ignoti rubarono il gabbiotto metallico che proteggeva la parte superiore dell’impianto, lasciandolo scoperto. Nonostante le segnalazioni di residenti e passanti un nuovo gabbiotto non è stato ancora montato e per “proteggere” e interdire l’impianto nei giorni scorsi è stato messo un nastro bianco e rosso.

