POZZUOLI – Un furto anomalo o un dispetto malvagio. Stanotte, in via Cigliano, a Pozzuoli, ignoti hanno fatto irruzione nel giardino di una villetta e hanno portato via il cane. Stamattina l’amara scoperta dei proprietari che hanno trovato la cuccia vuota. Di Black, un dolce meticcio dal pelo nero, invece nessuna traccia. Da qui il grido d’allarme per ritrovarlo. C’è apprensione nelle ultime ore per la sua incolumità. Nessun segno di effrazione è stato rinvenuto sulla porta d’ingresso dell’abitazione. Chi è entrato, voleva presumibilmente solo rubare il cane o farlo allontanare comunque dalle sue quattro mura.

L’SOS DELLA FAMIGLIA – «Qualcuno si è introdotto nel nostro giardino e ha rubato il nostro Black. Stamattina abbiamo trovato il cancello spalancato; ora non sappiamo che fine gli abbiano fatto fare. Potrebbero averlo abbandonato in qualche campagna. Nei giorni scorsi avevo sentito alcune lamentele, mai avrei immaginato una cosa simile. Black non è un cane che dà fastidio, abbaia come tutti i suoi simili», ci racconta Alessandro Ciotola che ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri e all’Asl. Parenti ed amici stanno battendo le strade palmo a palmo in cerca del piccolo Black.