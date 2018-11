POZZUOLI – I carabinieri della stazione di Monteruscello hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato in concorso Procolo Savino, 36 anni, Gaetano Marano, 28 anni, e Stefania Cocciardo, 36 anni, tutti di Pozzuoli.

VIOLATI I SIGILLI – I tre sono stati sorpresi all’interno del palazzetto dello Sport in via Ada Negri, di proprietà comunale e sottoposto a sequestro dal 2014, mentre si accingevano a portar via porte e infissi già scardinati con l’aiuto della donna che faceva da palo ai due complici uomini. Sottoposti a sequestro arnesi atti allo scasso e ritrovata la refurtiva, del valore stimato 3000 euro, restituita all’avente diritto. Gli arrestati, che dovranno rispondere anche di violazione di sigilli, sono in attesa del rito direttissimo.