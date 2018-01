POZZUOLI – Aveva rubato i gioielli di una 45enne dopo essersi introdotto nell’abitazione della donna, ma è stato arrestato dai carabinieri. E’ accaduto a Pozzuoli dove gli uomini del nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto per furto aggravato in abitazione Raffaele Perrella, un 60enne napoletano di via Torricelli, già noto alle Forze dell’ordine. Insieme a un complice, in via d’identificazione, si era introdotto nella casa di una 45enne di via Montenuovo Licola Patria mediante effrazione della porta d’ingresso impossessandosi di oggetti preziosi di valore complessivo stimato in 1.000 euro. All’uomo sono stati sequestrati gli arnesi atti allo scasso usati per l’effrazione. L’arrestato è in attesa di rito direttissimo.