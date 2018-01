POZZUOLI – Rifiuti davanti all’ingresso della scuola per l’infanzia “Maontalcini” di via Campigli a Monterusciello. Lo raccontano le immagini che arrivano dal quartiere, dove cumuli di rifiuti di ogni genere questa mattina occupavano lo spazio antistante l’istituto che appartiene all’Istituto Comprensivo “2° De Amicis- Diaz”. Un problema che -a detta dei genitori dei piccoli studenti- si protrae da tempo “A causa di questo problema le maestre sono state costrette ad aprire l’entrata secondaria per i bambini. Questa cosa va avanti da molto tempo ed è davvero una vergogna”.

