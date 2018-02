POZZUOLI – A seguito di sostituzione di un misuratore idrico in località Villa Cariati (Via S. Francesco ai Gerolamini) la Soc. Acqua Campania S.p.A., ha comunicato che lunedì 12 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 11.30 verrà interrotta l’erogazione idrica al punto di consegna ovvero in Via S. Francesco ai Gerolamini (Villa Cariati). Il Ciclo Integrato delle Acque, per mezzo di manovre idriche interne della rete idrica cittadina, provvederà ad assicurare, nel limite del possibile, la continuità del servizio ma prevede significative riduzioni di portata e pressione idrica in Via Luciano, Rione Gescal, Rione Toiano e zone limitrofe.