POZZUOLI – È stato riattivato il Servizio di sostegno alle donne vittime di violenza presso lo sportello Antiviolenza Spazio Donna nella sede comunale di via Martini a Monterusciello. L’attività continuerà ad essere svolta dall’ATI Associazione CORA, UST-Cisl ed Eurosoft nei seguenti giorni ed orari: mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, grazie alla presenza della dottoressa Fiorella De Crescenzo; il martedi pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17:30, con l’avvocato Maria Rubino. Si ricorda, inoltre, che il numero telefonico di riferimento per le donne che intendono rivolgersi ai servizi previsti (3319840148) è come sempre attivo 24 ore su 24.