POZZUOLI – Gli operai del Comune di Pozzuoli, intervenuti in seguito alla caduta di mattoni dall’antico arco di epoca romana, sono riusciti in poco meno di ventiquattr’ore a mettere in sicurezza il tratto di strada di via Arco Felice Vecchio sottostante l’arco monumentale, consentendo così il ripristino della viabilità. È di pochi minuti fa la decisione dell’amministrazione di riaprire quindi la strada alla circolazione delle auto, scongiurando il rischio caos in vista del fine settimana di festa, quando presumibilmente in tanti si riverseranno sulle spiagge flegree. Il tratto stradale era stato interdetto ai veicoli la scorsa sera in seguito al distacco di mattoncini dall’antico monumento e l’area era stata transennata a salvaguardia della pubblica incolumità.