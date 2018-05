POZZUOLI– Da questa mattina è attivo un nuovo punto di distribuzione di sacchetti per la raccolta differenziata di rifiuti ad uso domestico. L’erogatore automatico è stato installato all’interno dello Sportello del Cittadino di Agnano-Pisciarelli, nella prima traversa Pisciarelli. Precedentemente erano stati attivati altri quattro distributori di sacchetti che si trovano nella sede dell’Anagrafe in via Levi a Monterusciello, nell’ex sede della circoscrizione al Rione Toiano, nell’Ufficio del Cittadino al corso Vittorio Emanuele nel centro storico e l’ultimo presso l’Ecosportello in via Campana 226.

IL SERVIZIO – Il vicesindaco e assessore all’Ambiente Fiorella Zabatta ha affermato: «Sono servizi che vanno sempre più incontro alle esigenze dei cittadini. Oltretutto, da qui era un po’ scomodo raggiungere gli altri punti di distribuzione e per noi era doveroso eliminare questa difficoltà. Il miglioramento della qualità del servizio di raccolta differenziata e del rapporto amministrazione-cittadini passa anche da queste piccole azioni». Il servizio è gratuito e semplice da utilizzare. Per accedervi bisogna inserire la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari nell’apposito distributore ed essere in regola con il pagamento del tributo. Sono compresi nel kit i sacchetti per il multimateriale, la carta, l’indifferenziato e l’organico da utilizzare per due mesi. L’erogatore memorizza tutti i dati grazie ad un sistema remoto. Inoltre ad ogni prelievo emette una ricevuta con il codice fiscale dell’utente e la data che indica quando è possibile effettuare un nuovo ritiro.