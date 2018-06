POZZUOLI – “La solita storia…Sindaco e Giunta assenti per la Puteolana 1902”, “Nulla è stato fatto, solo disprezzo per chi non rispetta i nostri colori. Pozzuoli siamo noi!!!”. Sono i due striscioni apparsi questa sera ad Arco Felice, affissi dai supporter granata preoccupati per le sorti della squadra dopo l’addio del presidente Carmine Franco. Sembra tramontata anche l’ipotesi dell’acquisizione del titolo della Frattese, che attraverso Gaetano Battiloro avrebbe permesso alla città di iscriversi al campionato di serie D. Una situazione di caos e incertezza che si ripete per l’ennesima volta e che non fa dormire sonni tranquilli ai supporter granata.