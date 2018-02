POZZUOLI – Tensione al comune di Pozzuoli dove in questi minuti é in corso una nuova protesta dei residenti del campo container di via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Circa 50 persone che chiedono garanzie sul futuro e un alloggio per lasciare i containers nei quali é stata riscontrata la presenza di amianto. Per protesta i manifestanti hanno occupato la palazzina che ospita gli uffici del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, nella casa comunale al Rione Toiano.

(seguiranno aggiornamenti)